Можно ли гулять на улице с заболевшим ребенком: советы врача

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский считает, что даже болезнь ребенка зимой не должна мешать прогулкам на свежем воздухе. Он уверен, что гулять на улице при простуде даже полезно.

На своей странице в Facebook врач отметил, что свежий воздух будет способствовать выздоровлению, особенно если ребенок имеет болезни дыхательных путей. При этом, добавил Комаровский, гулять нужно "спокойно" - чтобы ребенок меньше двигался, а медленнее вдыхал-выдыхал свежий воздух.

"Поэтому теплее одеться и избегать бегания-прыгания. Если сложно, то можно просто постоять на балконе – подышать. Помните! При вдыхании холодного воздуха значительно усиливается кровоснабжение слизистой бронхов, активизируется работа секреторных желез, увлажняется мокрота. Если во время гуляния у ребенка появился влажный кашель, которого в доме не было, так это очень положительный признак, свидетельствующий, что у ребенка есть реальный шанс выкашливать накопившуюся в легких слизь", — добавил специалист.

Врач отметил, что при болезнях, сопровождающихся повышенным образованием слизи в дыхательных путях (кашлюк, круп, обструктивный бронхит), чистый и прохладный воздух будет "более важным фактором в лечении, чем все лекарства вместе взятые". Также, говорит он, прохладный воздух поможет облегчить состояние ребенка, когда при простуде ему тяжело дышать.

Комаровский добавил: прогулки на холоде запрещены в острый период инфекционных заболеваний, когда у ребенка высокая температура, слабость, боль.

"Нельзя при некоторых довольно редких болезнях, когда необходим строгий постельный режим (типичный пример - дифтерия). Нельзя, когда болезнь заразна, да и то не всегда (если ребенок - сын лесника, то корь не мешает прогулкам по лесу)", — резюмировал специалист.

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