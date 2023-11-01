Можно ли котам есть траву: что говорят ученые

Большинство владельцев кошек на самом деле не знают, почему они время от времени едят траву. Распространено мнение, что таким образом животное хочет прочистить желудок.

На самом же деле кошки едят траву постоянно. Однако владельцы кошек замечают это только тогда, когда найдут остатки травы, которую животные выблевывают.

Как сообщил эксперт по поведению кошек Дэвид Шульц в комментарии Science, исследователи из Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дэвисе провели опрос, в котором попросили родителей домашних животных сообщить, как часто их животные едят растительность. Это касалось тех людей, чьи коты выходят гулять на улицу.

Опрос, в котором приняли участие более 1000 владельцев кошек, показал, что животные довольно часто кусали зелень: 71 процент владельцев кошек были свидетелями того, как они лакомились растениями по крайней мере шесть раз в своей жизни, 61 процент – по крайней мере, 10 раз. Лишь 11 процентов кошек никогда не наблюдали поедания растительности котами.

Результаты исследования показали, что 27 процентов кошек часто рвали после поедания травы.

Опыт ученых показал маловероятность того, что коты используют траву как некое примитивное лекарство для желудка. Полученные данные также не подтверждают другую гипотезу, что молодые кошки учатся есть траву, наблюдая за старшими.

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Команда исследователей считает, что употребление травы все еще является частью режима здоровья. В частности, кошки регулярно едят траву, чтобы стимулировать мышечную активность в своих пищеварительных трактах и заставить паразитов вывести из кишечника.

Они также отмечают, что кошки едят меньше трав, чем собаки. Возможно, это объясняется тем, что паразитарные инфекции были менее распространены среди предков кошачьих, или привычка котов закапывать и избегать фекалий друг друга замедлила распространение паразитов по сравнению с собаками, которые, как известно, "влезают в дела друг друга".

Итог состоит в том, что поедание травы не является признаком того, что животное больно, и, что важнее, это, вероятно, инстинктивное поведение, которое не сможет остановить даже отец животного. Решение, как предлагает исследовательская группа, состоит в том, чтобы убедиться, что домашние коты имеют достаточно безопасную, неядовитую растительность, которую можно грызть. В частности, можно дома в горшке прорастить траву и давать котам ее есть, тогда вы будете точно знать, что эта растительность безопасна.

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