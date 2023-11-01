Чи можна котам їсти траву: що кажуть науковці

Більшість власників кішок насправді не знають, чому вони час від часу їдять траву. Поширеною є думка, що у такий спосіб тварина хоче прочистити шлунок.

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Насправді ж кішки їдять траву постійно. Однак власники котів помічають це лише тоді, коли знайдуть рештки трави, яку тварини вибльовують.

Як повідомив експерт з поведінки котів Девід Шульц у коментарі Science, дослідники зі Школи ветеринарної медицини Каліфорнійського університету в Девісі провели опитування, в якому попросили батьків домашніх тварин повідомити, як часто їхні тварини їдять рослинність. Це стосувалося тих людей, чиї коти виходять гуляти на вулицю.

Опитування, в якому взяли участь понад 1000 власників котів, показало, що тварини досить часто кусали зелень: 71 відсоток власників котів були свідками того, як вони ласували рослинами принаймні шість разів у своєму житті, 61 відсоток – принаймні 10 разів. Лише 11 відсотків котів ніколи не спостерігали поїдання рослинності котами.

Результати дослідження показали, що 27 відсотків кішок часто блювали після поїдання трави.

Дослід науковців показав малоймовірність того, що коти використовують траву як якісь примітивні ліки для шлунка. Отримані дані також не підтверджують іншу гіпотезу, що молоді коти вчаться їсти траву, спостерігаючи за старшими.

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Команда дослідників вважає, що вживання трави все ще є частиною режиму здоров’я. Зокрема, коти регулярно їдять траву, щоб стимулювати м’язову активність у своїх травних трактах і змусити паразитів вивести їх з кишечника.

Вони також відзначають, що коти їдять менше трави, ніж собаки. Можливо, це пояснюється тим, що паразитарні інфекції були менш поширеними серед предків котячих, або звичка котів закопувати та уникати фекалій один одного сповільнила поширення паразитів порівняно з собаками, які, як відомо, "влізають у справи один одного".

Підсумок полягає в тому, що поїдання трави не є ознакою того, що тварина хвора, і, що важливіше, це, ймовірно, інстинктивна поведінка, яку не зможе зупинити навіть найстаранніший батько тварини. Рішення, як пропонує дослідницька група, полягає в тому, щоб переконатися, що домашні коти мають достатньо безпечної, неотруйної рослинності, яку можна гризти. Зокрема, можна дома у горщику проростити траву й давати котам її їсти, тоді ви точно знатимете, що ця рослинність безпечна.

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