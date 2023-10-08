Собака їсть траву: чи треба йому забороняти це

Під час прогулянки на вулиці собаки зачасту починають жувати траву. Дехто вважає, що у такий спосіб тварина намагається прочистити шлунок.

Однак вчені з Єллоустонського національного парку у США зауважують, що причина може бути наступна – тваринам не вистачає клітковини в організмі.

"Відповідь на питання, чому ваша собака їсть траву, може бути простою: тому, що вона це любить. Вашій собаці може бути нудно, а пожувати траву — це означає чимось зайнятися... Зривання трави із землі теж може приносити задоволення", – зазначають автори дослідження.

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Ветеринари тим часом зауважують: якщо собака активна і після поїдання трави у неї немає блювоти, можете не турбуватися, коли пес їсть траву.

Якщо поїдання трави супроводжується сильним і тривалим блюванням, а до того ж стан здоров'я викликає тривогу, значить потрібно терміново звернутися до ветеринарної клініки. Тривожні симптоми: млявий, апатичний стан, відмова від їжі, різка втрата ваги, порушення роботи шлунково-кишечного тракту.

Що стосується вигулу собак у місті, то не варто дозволяти собаці їсти траву, яка може бути оброблена хімікатами чи пестицидами, також – не варто собаці їсти траву в місцях масового вигулу собак, чи біля трас або біля підприємств.

Якщо ваш пес любить траву – висійте її вдома у широких горщиках та коли вона проросте, запропонуйте вашому улюбленцю. Крім пирію, собаки можуть їсти пророщену пшеницю чи овес.

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