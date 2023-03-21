Можно ли употреблять чай с молоком: какой вред и польза этому напитку

Какой вред и польза от чая с молоком

Очень распространено смешивать чай с молоком, но знаете ли вы, каковы преимущества и недостатки этого напитка. Чай с молоком очень питательным и легкоусвояемым напитком.

Молоко содержит много полезных веществ и витаминов, однако в чистом виде его трудно усваивать желудком. Если добавить к нему чай, он идеально исправит этот недостаток и облегчит усвояемость организмом, не теряя вкусовых и ароматических качеств. С другой стороны молоко нейтрализует действие кофеина в чае, поэтому его можно пить даже беременным и деткам.

Читайте также: Почему нельзя выдавливать содержимое чайного пакетика в кружку и долго заваривать чай

С молоком можно пить хоть какой вид чая. Самые распространенные из них – это черный и зеленый. Китайские виды и дарджилинг лучше пить в чистом виде, однако с молоком все равно легко можно уловить их аромат и вкус.

Если речь идет о молоке, то с чаем лучше пить пастеризованное, нагретое до температуры около 50°C, а не кипятить его. Такое молоко сохранит большее количество полезных веществ и не испортит вкус чая.

Преимущества чая с молоком

В народной медицине чай с молоком применяют как лечебное средство при простудах, некоторых заболеваниях почек, болезнях сердца и истощении нервной системы. Еще несколько фактов о пользе чая с молоком:

Повышает тонус и активизирует мозговую деятельность, поскольку содержит множество витаминов и микроэлементов;

Является одновременно тонизирующим и диетическим. Например, калорийность зеленого чая с молоком составляет всего 80 ккал, что позволяет использовать его в диетах;

Прекрасно восстанавливает силы после пищевых отравлений и простуды в результате сочетания растительных и животных белков с жирами. Особенно в периоды реабилитации, когда организм отказывается принимать тяжелую или жесткую пищу;

Отличное средство профилактики рака благодаря антиоксидантам, усиленным за счет молока;

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний за счет дубильных веществ, укрепляющих кровеносные сосуды;

Укрепление костей. Молоко, содержащее кальций, укрепляет костную ткань организма;

Жаль чая с молоком

Важно знать, что частое употребление чая с молоком может оказаться вредным для людей с камнями в почках. Однако относительно количества допустимо выпивать 4-5 чашек в день. Чай с молоком оказывает действие мочегонного средства, поэтому не рекомендуется употреблять его большими порциями перед длительными путешествиями или ночью.

Существует достаточно противоречивая информация о влиянии казеина – белкового вещества, которое присутствует в молоке, на катехины, содержащиеся в чае. Это может уменьшать полезность чайно-молочного напитка, однако это не наносит вред здоровью.

Если у вас есть проблемы с сердцем, следует придерживаться небольшого количества употребления чая с молоком, например, не более 4 чашек в неделю. Такая доза не имеет побочных эффектов и не принесет вреда вашему здоровью.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Раньше мы писали о том, что нельзя делать, чтобы чай с лимоном не потерял свои полезные свойства, а также о том, какие 3 специи добавляют чай, чтобы сделать его более полезным для здоровья.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!