Можно остаться без денег, здоровья и удачи: какого суеверия лучше придерживаться

Многие наверняка слышали, что за стол лучше не садиться напротив его угла. Эта народная примета желает тем, кто нарушает правила, безденежье, проблемы со здоровьем и даже потерю удачи.

Кстати, такая примета существует не только в Украине, но и во многих странах мира. Во многих культурах это считается очень плохой приметой, особенно для человека не семейного. Например, жители нескольких стран верят, что человек, севший в углу стола, не найдет себе пары и будет одинок.

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Например, по фэншую, каждый предмет в мире взаимодействует с разными энергетическими потоками. Энергия может оказывать как положительное влияние, так и очень отрицательное. Считается, что на человека оказывает плохое влияние острый предмет, направленный на солнечное сплетение. Поэтому угол стола вроде бы направляет на человека какие-то энергетические отравленные стрелы, которые могут оставить его без денег, здоровья или удачи.

Мистическим свойствам углам стола придавали и наши предки. Например, считалось, что незамужним девушкам можно сидеть на углу стола - "чтобы найти свой угол" в жизни, а вот замужним женщинам или женатым мужчинам этого стоило избегать - чтобы не остаться одинокими.

На углу стола считалось плохим знаком принимать пищу, поскольку считается, что отрицательная энергия угла будет поглощать силы человека и это негативно отразится на его жизненной удаче, судьбе и здоровье.

Было принято, если пришли гости и кому-то выпало место за углом стола, человек должен был говорить: "На углу сижу, половину свою жду. Если же это место "получил" не одинокий человек, то произносили такие слова: "На углу сижу, век с мужчиной (женщиной) живу!"

Заметим, верить или нет в приметы, дело чисто личное. Но прислушиваться хотя бы частично к вековой мудрости разных народов может и есть смысл.

Напомним, чуть ли не каждому в детстве говорили, что ни в коем случае нельзя есть с ножа. Однако не все знают, откуда пошла эта примета и чем чревато ее нарушение.

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