Можно потерять зрение: 5 токсичных растений, которым не место в доме

Комнатные растения украсят любое жилище и подарят красоту и уют. Однако есть такие, которые могут быть опасны для детей и домашних животных.

Как сообщает "Санте", листья или стебли определенных растений могут быть токсичными. Поэтому, прежде чем покупать комнатное растение, важно проверить, есть ли у него аллергенный потенциал и не токсично ли оно для ваших детей и домашних животных.

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Красула (толстолист яйцевидный), это растение еще называют нефритовым деревом. За ней легко ухаживать из-за низкой потребности в поливе. Однако она может быть токсична для людей, а также для домашних животных. При случайном проглатывании, особенно детьми, собаками или котами, это может вызвать рвоту, сопровождающуюся диареей. Прикосновение к растению может вызвать ожоги кожи или зуд, особенно от сока и листьев.

Диффенбахия – тропическое растение из семейства ароидных. Это декоративное растение хорошо переносит жару и слабое освещение. Наиболее опасными элементами этого растения является его сок. Он может вызвать отек языка и слизистых. Многократный контакт растения с кожей может вызвать дерматит. Попадание сока в глаза может вызвать сильную боль, сопровождающуюся кровоизлиянием в конъюнктиву. Также возможна временная частичная потеря зрения.

Рододендрон (азалия) – листья и сок растения могут вызвать тошноту, боль в животе и спазмы, диарею, гипотонию или гиперсаливацию. Симптомы появляются от 30 минут до 2 часов после попадания листьев или сока в организм живого существа.

Цикламен – токсична луковица этого вазона. Симптомы: рвота, тошнота, боли в животе, а иногда даже паралич мышц.

Фикус Бенджамина (фиговое или каучуковое дерево) – его листья опасны для маленьких детей. Проглатывание может вызвать боль в животе, рвоту, тошноту и легкое жжение вокруг рта. Фикус также токсичен для домашних животных. Его проглатывание может вызвать гиперсаливацию, раздражение полости рта, диарею или рвоту.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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