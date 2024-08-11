Можно смело покупать: ТОП-4 надежных кроссовера до $12 000

На автомобильном рынке Украины кроссоверы обрели значительную популярность за последние годы. Однако стоимость новых SUV часто выходит за рамки бюджета многих автомобилистов. Оптимальным вариантом в этом случае может стать приобретение машины с пробегом, где главным критерием при выборе является ее надежность.

Выбирая автомобиль, необходимо быть уверенным в его качестве, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Проанализировав предложения на рынке, специалисты выделили четыре модели кроссоверов с пробегом, которые стоит рассмотреть при бюджете до 12 000 долларов (примерно 500 000 гривен). Об этом пишет Твоя машина.

Toyota RAV4 (2011-2012). Эта модель известна своей надежностью, прекрасным антикоррозийным покрытием, долговечностью мотора и стабильной работой электроники. Лишь иногда возможны неполадки с генератором. Suzuki Grand Vitara. Этот автомобиль славится своей высокой надежностью при правильном обслуживании. Важно не забывать о своевременной замене масла в трансмиссии и контролировать состояние катализатора. Renault Duster первого поколения. Этот кроссовер является лидером продаж среди бюджетных авто в Украине благодаря своим надежным двигателям и кузову, который не подвержен коррозии. Hyundai ix35. Этот корейский автомобиль отлично адаптирован к различным дорожным условиям, а его моторы отличаются большим запасом хода. Ключ к долголетию машины – это ее систематическое техническое обслуживание.

Напомним, ранее эксперты назвали ТОП-10 лучших семейных кроссоверов на вторичном рынке.

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