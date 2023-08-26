Муравьи на огороде: как избавиться от вредителей с помощью одного фрукта

Муравьи, как известно, могут быть настоящими союзниками садоводов, улучшая почву, распространяя семена и контролируя популяции вредителей. Но если их количество превращается в непреодолимую армию, растения могут страдать от их активности.

Об этом сообщили в Pixel. Отметили, что обычная банановая шкурка, которую многие из нас бросает в мусорку, может стать эффективным средством в борьбе с этими вредителями.

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Ученые и садоводы обращают наше внимание на этот способ борьбы с муравьями. Оказывается, банановая кожура содержит сахар, который привлекает муравьев. Но вместе с тем она содержит ферменты, которые могут разрушать хитин – главный компонент покрова муравьев. Итак, когда муравьи употребляют в пищу банановую кожуру, они получают не только вкусную пищу, но и яд для своего собственного организма.

Как правильно использовать банановую кожуру в борьбе с муравьями

Найдите места, где активно двигаются муравьи или где их количество особенно велико. Нарежьте банановую шкурку на небольшие кусочки. Разложите эти кусочки в окрестностях мест активности муравьев или вдоль периметра сада. Наблюдайте за результатами в течение нескольких дней.

Этот природный метод не только поможет уничтожить муравьев, но и подарит полезные вещества почвы. Итак, использование банановой кожуры оказывается безопасным и эффективным решением для борьбы с чрезмерной популяцией муравьев, не вредя при этом природе и экосистеме вашего сада.

Напомним, что нежелательные гости, такие как мухи, могут нарушить ваше душевное спокойствие. Существует безошибочное решение, чтобы избавиться от этой проблемы.

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