Мужчины и женщины теперь будут проходить общевойсковую подготовку - Кабмин

Кабинет Министров Украины 5 декабря утвердил порядок проведения начальной общевойсковой подготовки. Начальную подготовку будут проходить граждане Украины независимо от пола, получающих профильное среднее образование в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), специализированного или профессионального образования всех форм собственности.

Условием является наличие у этих учреждений лицензии на образовательную деятельность соответствующего уровня полного общего среднего образования. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

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Цель подготовки:

Предоставление учащимся базовым общевойсковым знаниям.

Формирование специальных компетентностей по оборонному сознанию.

Понимание конституционной обязанности защиты Отечества, независимости и территориальной целостности Украины.

Подготовка будет осуществляться через преподавание учебного предмета "Защита Украины" в учебных заведениях и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию.

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