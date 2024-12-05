Мужчины, выехавшие за границу до 18 лет, не могут получить паспорта: в Минобороны объяснили причину

Мужчины, выехавшие из Украины до 2022 года, в том числе на учебу, или после начала полномасштабного вторжения и не вставшие на учет в территориальных центрах комплектования (ТЦК), сталкиваются с серьезными проблемами. Им отказывают в оформлении или обмене внутреннего и загранпаспорта.

Эта ситуация стала предметом обсуждения на заседании парламентского Комитета по молодежи и спорту с участием заместителя министра обороны по цифровизации Екатерины Черногоренко. Она ранее заявляла, что мужчины за границей могут встать на военный учет дистанционно. Об этом пишет sud.ua.

В августе 2024 года Кабмин утвердил постановление №932, которое предусматривало упрощение постановки на учет. Мужчины 17-25 лет должны были регистрироваться как призывники автоматически, без посещения ТЦК или прохождения медицинской комиссии. Это должно было распространяться и на тех, кто находится за границей.

Однако на практике механизм не работает. Паспортные сервисы официально объясняют отказы "технической невозможностью" передать данные в реестр "Оберег". По данным МВД, из всех обращений документы приняли только у 9 человек, не находившихся в реестре.

Из-за таких отказов украинские мужчины вынуждены обращаться в иностранные государства для получения временных документов. Это особенно касается лиц, не подлежащих мобилизации.

Как отметили в Комитете, проблема затрагивает тех, кто после начала полномасштабного вторжения уехал за границу до достижения 18 лет и не успел стать на учет. Без физического возвращения в Украину они не могут выполнить эту процедуру, а значит, оформить или обменять паспорт.

Екатерина Черногоренко сообщила, что цифровая команда Минобороны скачала в реестр "Оберег" 89% записей о призывниках. По состоянию на октябрь 2024 года учтено 163 тысяч человек в возрасте 16-25 лет. Однако 79 тысяч украинцев за границей до сих пор не смогли встать на учет.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №12093, предусматривающий возможность дистанционной уплаты штрафов за нарушение правил военного учета. В случае добровольной уплаты сумма штрафа будет уменьшаться на 50%. По словам Черногоренко, это должно позволить гражданам получить документы без физического возвращения в Украину.

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Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендовал Кабмину:

Обязать МВД и ГТС обеспечить выполнение пункта 13 постановления №932: принимать документы у мужчин 18-25 лет даже без записи в реестре "Оберег". Ускорить электронное взаимодействие между регистрами для внесения данных о гражданах. Разработать алгоритм постановки на учет для мужчин за границей и опубликовать его в СМИ.

Несмотря на принятые правительством меры, механизм автоматической регистрации и обеспечения паспортных услуг для мужчин за границей остается проблемным. Реализация постановления №932 требует доработки, чтобы гарантировать гражданам доступ к паспортным сервисам без возврата в Украину.

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