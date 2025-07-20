'Мужские' должности для женщин: кого активно ищут работодатели и какие обязанности предлагают выполнять

Учитывая угрозу мобилизации и нехватку рабочей силы, украинские работодатели все чаще обращаются к женщинам для выполнения традиционно "мужских" обязанностей – вождения, монтажа, работы с тракторами и сварки. Доля женщин среди кандидатов на такие должности за год увеличилась с 5% до более 15%, и этот тренд продолжает набирать популярность.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак. Наибольший спрос на женщин наблюдается в традиционно "мужских" профессиях, в частности в транспортно-логистической сфере, агропромышленности и производственном секторе. В частности, наблюдается активный рост количества женщин в таких сферах:

водитель грузового транспорта и общественного транспорта;

трактористок и операторов сельскохозяйственной техники;

монтажниц и сварщиков;

станочниц с ЧПУ;

мастерских отделочных работ;

машинисток и техников на производстве.

"Больше всего этот тренд заметен в транспортно-логистической сфере, агросекторе и строительстве. В то же время все больше женщин входят в сферу тяжелого производства", – рассказал Чумак.

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Еще недавно этот список профессий выглядел нетипично для женской карьеры. Однако война внесла свои коррективы: нехватка рабочей силы, мобилизация мужчин и изменение отношения к гендерным стереотипам значительно изменили правила на рынке труда.

Чумак отмечает, что работодатели все чаще отдают предпочтение женщинам. Причина этого понятна – мобилизационный риск для мужчин. Бизнес стремится избежать потери работников через несколько недель после их найма, поэтому женщины становятся более надежным кадровым ресурсом.

"Из-за риска мобилизации уже заметна тенденция: работодатели иногда откровенно отмечают в вакансиях – ищем женщину, это новая реальность", – отмечает эксперт. По результатам исследований, 63% работодателей считают нехватку кадров основной угрозой для бизнеса. Это касается не только квалифицированных специалистов в сложных сферах, но и обычных работников. Проблема с кадрами коснулась практически всех отраслей:

ИТ, машиностроение и энергетика;

строительство, логистика, агросектор;

торговля, гостинично-ресторанная сфера, здравоохранение и образование.

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Интересная парадоксальная ситуация: многие женщины, которые раньше работали в традиционно "женских" отраслях, сегодня находятся за границей. По оценкам, более 6,7 млн украинцев выехало, и значительная часть из них – это женщины и дети. "В медицине, образовании, сфере услуг и гостинично-ресторанном бизнесе женщины составляли большинство персонала. Их выезд сделал эти отрасли практически беззащитными", – отмечает Чумак.

Для того чтобы сохранить бизнес на плаву, предприниматели прибегают к нестандартным подходам. Среди таких решений – более активное привлечение:

женщин пенсионного возраста;

студенток;

ветеранов войны, в том числе мужчин, которые прошли реабилитацию и готовы к работе.

Однако такая замена кадров требует значительных временных и ресурсных затрат. Главной проблемой является профессиональная переквалификация. "Бизнес вынужден обучать с нуля, иногда буквально – показывая человеку, как работать с инструментом. Но другого выхода нет", – отмечает Чумак.

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