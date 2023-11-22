МВД поручили принудительно доставлять в ТЦК уклонистов

В связи с растущими угрозами для боеспособности Вооруженных Сил Украины (ВСУ) из-за недоукомплектованности и необходимости формирования резервов, правительство Украины решило усилить мобилизационные меры.

Министру внутренних дел поручено разработать и реализовать комплекс мер по принудительной доставке военнообязанных граждан в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Об этом стало известно изданию Ukrainian Military Pages.

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В частности, эта инициатива направлена против уклоняющихся от призыва на военную службу граждан. Тех, кто игнорирует повестки и без веских причин не появляется в военкомат, ждут административные протоколы, которые затем направляются в Национальную полицию.

У правоохранителей есть задача задержать уклонистов и доставить их в ТЦК. Представители этих центров решают вопросы нарушителей. Игнорирование повестки может привести к штрафам в размере от 3400 до 5100 гривен.

В случае повторной неявки по вызову после получения предупреждения от начальника ТЦК лицо может стать объектом Уголовного кодекса. Предусмотрены штрафы от 5100 до 8500 гривен или исправительные работы сроком до одного года.

Важно отметить, что после получения мобилизационного распоряжения лицо обязано явиться в военкомат, иначе может наступить лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Повестки вручаются с четким указанием даты и времени отправления в учебный центр или воинскую часть, и формат их заполнения определен приказом Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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