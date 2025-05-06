Мясо будет таять во рту: рецепт винного маринада для шашлыка
В Украину постепенно приходит настоящая весна, а с ней и время для пикников, отдыха на природе и традиционных выездов "на шашлыки". Приготовление мяса на открытом огне — давняя традиция, разделяемая во многих культурах мира, и украинцы здесь не исключение. Классический украинский шашлык обычно готовят из свинины, баранины или курятины, предварительно маринуя мясо, а затем жарят его на раскаленных углях. Кушанье традиционно подается с первыми свежими овощами и крепкими напитками.
Отдельная тема – это маринад. Каждый опытный поклонник шашлыка имеет свои проверенные рецепты и нередко доказывает их преимущество. А тем, кто в поисках идеального сочетания вкусов, предлагаем несколько проверенных рецептов маринадов. Об этом пишет Униан.
Луковый маринад для свинины
Это классика, которую знают еще с советских времен. Лук придает мясу нежный, немного сладковатый аромат и делает его мягким. К тому же "переборщить" с ней практически невозможно - она лишь улучшает результат.
На 1 кг свиной шейки или надкостницы возьмите:
- 3 средние луковицы,
- соль (до 3 ст. ложек),
- молотый черный перец – по вкусу.
Мясо нужно промыть, слегка подсушить и нарезать кусками по 3–4 см. Затем положить в глубокую миску (лучше эмалированную), посолить и поперчить. Лук измельчить (мелко нарезать, натереть или перемолоть), добавить к мясу и тщательно перемешать. Оставить мариноваться как минимум на 30-40 минут, а еще лучше - на 1,5-2 часа в холодильнике.
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Маринад с красным вином
Этот вариант подойдет тем, кто хочет придать мясу более глубокий, насыщенный вкус. Вино не только смягчает волокна мяса, но и придает ему изящный аромат.
Для 1 кг свинины возьмите:
- 1 стакан сухого красного вина,
- 1 луковицу (нарезанную кольцами),
- соль и перец по вкусу.
Мясо порезать, соединить с луком, приправить специями и залить вином. Хорошо перемешать и оставить мариноваться в час, периодически перемешивая. Важно не держать свинину в вине слишком долго – она может стать жесткой.
Также предлагаем рецепт рулетиков с баклажаном и фаршем.
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