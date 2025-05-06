Мясо будет таять во рту: рецепт винного маринада для шашлыка

В Украину постепенно приходит настоящая весна, а с ней и время для пикников, отдыха на природе и традиционных выездов "на шашлыки". Приготовление мяса на открытом огне — давняя традиция, разделяемая во многих культурах мира, и украинцы здесь не исключение. Классический украинский шашлык обычно готовят из свинины, баранины или курятины, предварительно маринуя мясо, а затем жарят его на раскаленных углях. Кушанье традиционно подается с первыми свежими овощами и крепкими напитками.

Отдельная тема – это маринад. Каждый опытный поклонник шашлыка имеет свои проверенные рецепты и нередко доказывает их преимущество. А тем, кто в поисках идеального сочетания вкусов, предлагаем несколько проверенных рецептов маринадов. Об этом пишет Униан.

Луковый маринад для свинины

Это классика, которую знают еще с советских времен. Лук придает мясу нежный, немного сладковатый аромат и делает его мягким. К тому же "переборщить" с ней практически невозможно - она лишь улучшает результат.

На 1 кг свиной шейки или надкостницы возьмите:

3 средние луковицы,

соль (до 3 ст. ложек),

молотый черный перец – по вкусу.

Мясо нужно промыть, слегка подсушить и нарезать кусками по 3–4 см. Затем положить в глубокую миску (лучше эмалированную), посолить и поперчить. Лук измельчить (мелко нарезать, натереть или перемолоть), добавить к мясу и тщательно перемешать. Оставить мариноваться как минимум на 30-40 минут, а еще лучше - на 1,5-2 часа в холодильнике.

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Маринад с красным вином

Этот вариант подойдет тем, кто хочет придать мясу более глубокий, насыщенный вкус. Вино не только смягчает волокна мяса, но и придает ему изящный аромат.

Для 1 кг свинины возьмите:

1 стакан сухого красного вина,

1 луковицу (нарезанную кольцами),

соль и перец по вкусу.

Мясо порезать, соединить с луком, приправить специями и залить вином. Хорошо перемешать и оставить мариноваться в час, периодически перемешивая. Важно не держать свинину в вине слишком долго – она может стать жесткой.

Также предлагаем рецепт рулетиков с баклажаном и фаршем.

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