Мята и нашатырь: как избавиться от мышей в доме
Хотя раз в жизни каждый из нас сталкивался с мышами в доме, на даче, в гараже и других помещениях. Мыши портят вещи и переносят опасные болезни. Как выгнать вредителей из дома узнавал UaPortal.
Первоначально установите в доме мышеловки с приманкой – куском сыра или колбасы. Если вы увидели в доме дыры в стенах, полу или в шкафах – закройте их строительной пеной.
Лучше против мышей использовать специальный яд. Купите его и разложите по дому, избегая мест, где его могут встретить дети или домашние любимцы.
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Вы можете помыть пол в доме раствором хлорки, после чего проветрите дом. Кроме того, можно вызвать дезинсекторов, профессионально борющихся с вредителями.
Народные средства
- Налейте в банку масло и оставьте его под наклоном горлышком вверх. Возможно, утром вы увидите в ней грызунов.
- Смешайте сахар, муку, гипс и несколько капель растительного масла. Положите смесь на тарелки и разложите по дому.
- Возьмите хлеб, сыр или колбасу и добавьте туда яд.
- Мышей отпугивают резкие запахи – полынь, кинза, мята, бузина, ромашка, кориандр, уксус и хлорка. Поэтому можете воспользоваться ими.
- Купите специальное оборудование, издающее ультразвук. Поставьте во всех помещениях дома.
Напомним, мы уже писали, как избавиться от запаха животного в доме.
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