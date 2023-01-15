'Мы находимся в решающей фазе войны': Столтенберг анонсировал дополнительное оружие для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может рассчитывать на увеличение поставок тяжелого вооружения. Военная помощь от западных стран будет выделена в ближайшее время.

Об этом Столтенберг сказал в интервью газете Handelsblatt пишет The Guardian. Он подчеркнул, что обещания предоставить тяжелую боевую технику важны.

"Недавние обещания относительно тяжелой военной техники важны, и я ожидаю, что в ближайшее время будет больше. Мы находимся в решающей фазе войны. Поэтому важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое для победы", – отметил он.

Столтенберг сделал такое заявление накануне заседания Контактной группы по обороне Украины, которая координирует поставки оружия Киеву, которое состоится на следующей неделе на авиабазе Рамштайн в Германии.

В начале этого месяца Франция, Германия и США пообещали предоставить французские легкие танки AMX-10 RC, 40 немецких БМП Marder и 50 боевых машин Bradley.

Ранее в сети показали возможности бронетранспортера Bastion, который Франция передаст Украине вместе с легкими танками AMX-10RC.

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