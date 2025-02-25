'Мы ожидаем этого очень скоро' – в Белом доме заявили о встрече Трампа с Зеленским и Путиным

Белый дом ожидает, что встречи Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным состоятся в ближайшее время. Трамп планирует подписать соглашение о редкоземельных минералах с Зеленским.

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Об этом заявила спикер Белого дома Кэролайн Левитт, передает "Интерфакс-Украина". Левитт подчеркнула, что такое соглашение является логичным шагом, учитывая вклад американских налогоплательщиков в поддержку Украины.

Напомним, Трамп выдвинул Путину Ультиматум.

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