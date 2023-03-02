'Мы пришли освобождать россию': Российский Добровольческий Корпус взял ответственность за события в Брянской области (видео)

В четверг, 2 марта, российские СМИ сообщили о вооруженной провокации в Брянской области, обвинив в этом Украину. Однако, как выяснилось, до этого события были сами россияне.

В частности, в Телеграм-канале Российского Добровольческого Корпуса (РДК) появилось видео, на котором двое мужчин в военной форме и с желтыми лентами на одежде заявили, что украинской ДРГ в Брянской области не было.

Бойцы РДК заявили: "Ну что ж друзья, это произошло. Российский Добровольческий Корпус перешел государственную границу российской федерации, доказательства прямо за моей спиной (один из мужчин показал табличку, где написано: "Любечанский фельдшерско-акушерский пункт". – Ред.).

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"Мы не воюем с гражданскими, не убиваем людей без оружия, имейте это в виду. Теперь пришло время обычным гражданам россии понять, что они не рабы, поднимайте бунты, сражайтесь!", — добавили бойцы РДК.

Издание "Грунт" отмечает https://t.me/gruntmedia/28914, что одним из военных на видео является Денис Никитин, являющийся руководителем "Русского Добровольческого Корпуса". С начала полномасштабного вторжения он находился в Украине и руководил этим корпусом в составе Интернационального легиона ВСУ.

Также в сети выложили видео, на котором двое мужчин стоят с флагом РДК возле синего деревянного здания. К нему прикреплен металлический ящик для писем российской почты. На фоне слышна перестрелка, доносятся автоматные очереди.

Один из мужчин говорит: "Мы бойцы РДК записываем это видео из Брянской области. Мы пришли сюда не как ДРГ, а как освободительная армия на свою родную землю. В отличие от путинской армии – палачей и насильников, мы не воюем с мирными людьми".

Затем он добавляет: "Мы пришли сюда, чтобы вас уволить. Призываем – возьмите оружие и боритесь с путинским кремлевским кровавым режимом. Слава РДК – смерть кремлевскому тирану".

Напомним, 2 марта российские СМИ и паблики писали об украинских диверсантах, которые якобы зашли в пограничные населенные пункты Брянской области и взяли заложников. А Федеральная служба безопасности сообщила, что они вместе с военными "осуществляют меры по уничтожению вооруженных украинских националистов, нарушивших государственную границу".

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