На аэродроме Саваслейка ГУР уничтожило МиГ и два Ил-76, повреждено еще 5 самолетов россиян: подробности спецоперации

16 августа был нанесен удар дронами-камикадзе по военному аэродрому Саваслейка в Нижегородской области россии. Оказалось, что во время атаки были уничтожены самолет МИГ-31К/И, два самолета Ил-76 и повреждены около пяти самолетов, вероятно, МИГ-31К/И.

Об этом сообщает издание OBOZ.UA со ссылкой на информацию от собственных источников в разведке. Ранее было озвучено, что на момент совершения атаки 13 августа на аэродроме было размещено 11 самолетов МИГ-31К/И, самолет Ил-76, пять вертолетов Ми-8 и Ми-24.

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По данным издания, первая атака на аэродром произошла в ночь на 14 августа (был поражен состав ГСМ и поврежден самолет МИГ-31К/И), а повторные удары произошли 16 августа. Во время второй атаки были уничтожены носители "Калибров" и военные самолеты.

Полностью уничтожены самолет МИГ-31К/ и два самолета Ил-76. А повреждены были до пяти самолетов, вероятно, это были МИГ-31К/И.

Напомним, в ночь на 14 августа БПЛА атаковали три аэродрома на россии: Саваслейка в Нижегородской области россии (660 км от границы Украины), Борисоглебск и Балтимор (в Воронежской области).

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