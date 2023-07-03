На Авдеевском направлении 5 отряд 'Омега' уничтожил БМП, танк врага и взорвал здание с оккупантами (взрывные кадры)

В Национальной гвардии Украины показали, как российских оккупантов и вражескую бронетехнику уничтожают на Авдеевском направлении. Работал 5-й отряд специального назначения "Омега"

На попавшее в соцсети видео можно увидеть, как наши защитники ликвидировали боевую машину пехоты россиян, подбили их танк. Также было ликвидировано здание, в котором размещался личный состав противника. Повреждены и автомобили, которыми пользовался враг.

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"Работает 5-й отряд Центра специального назначения НГУ "Омега". Именно тот момент когда была уничтожена вражеская БМП и подбит один танк", — прокомментировали бойцы "Омеги" это видео.

Напомним, украинские защитники уже проводят зачистку от врага на левом берегу Днепра в Херсонской области, временно оккупированную российскими боевиками. Силы обороны работают по освобождению передовой полосы, речь идет о контрбатарейной борьбе.

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