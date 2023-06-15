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На этой неделе состоится редкий парад пяти планет: как и когда увидеть

Игорь Романько

Выравнивание планет 17 июня

По информации от StarWalk, на этой неделе на ночном небе произойдет редкое выравнивание пяти планет. Чтобы наблюдать это природное явление, нужно иметь чистое небо, свободный доступ к восточному горизонту и, возможно, бинокль или телескоп, чтобы увидеть все пять планет.

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Увлекательное зрелище можно будет наблюдать ранним утром 17 июня, примерно за час до восхода солнца. Сначала стоит обратить внимание на яркий объект, который будет находиться у восточного горизонта – это Юпитер, самая яркая из пяти планет, которую будет легче всего заметить без дополнительных средств.

Затем, немного вверх и вправо, можно будет наблюдать Сатурн над юго-восточным горизонтом. Он будет менее ярким, но все же видимым без помощи увеличительного прибора.

После этого следует устремить взгляд ниже и слева от Юпитера, где будет находиться Меркурий чуть выше горизонта, между восточным и северо-восточным горизонтами. Но следует помнить, что наблюдать Нептун и Уран будет сложнее, поскольку они самые отдаленные и слабые планеты на небе. Для их наблюдения может потребоваться бинокль или телескоп, особенно если небо не очень чистый и засоренный свет.

Нептун будет расположен примерно посредине между Юпитером и Сатурном, тогда как Уран будет посередине между Юпитером и Меркурием. Таким образом, порядок, в котором планеты будут видны на небе, будет следующим: Меркурий, Уран, Юпитер, Нептун и наконец Сатурн.

Следует отметить, что выравнивание планет – это визуальное явление, когда планеты появляются на небе около друг друга относительно Земли, а не настоящий парад планет в Солнечной системе. Такие выравнивания редки и следующее подобное явление состоится только 8 сентября 2040 года.

Лучшее время для наблюдения выравнивания – это к восходу солнца 17 июня. Может быть трудно узнать планеты среди других звезд и созвездий, поэтому полезным может быть использование приложений для поиска и идентификации планет.

Не пропустите этот уникальный спектакль природы, предлагающий редкое выравнивание пяти планет.

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