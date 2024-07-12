На фронте погиб оперный певец и заслуженный артист Игорь Воронка

На войне погиб украинский оперный певец, заслуженный артист Украины 49-летний Игорь Воронка. Он был участником Национальной академической капеллы "Мысль", играл в театре.

О его гибели 6 июля сообщила супруга артиста Марина Раевская в Facebook. "Получила известие от собратьев моего мужа Игоря Воронка о его гибели на поле боя вечером 6 июля. Пока мы не можем устроить похороны и получить официальные документы о его гибели, поскольку эта территория захвачена. Поэтому он официально значится как пропавший без вести", — отметила она.

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Игорь Воронка. Источник: Игорь Воронко в facebook.com Игорь Воронка. Источник: Игорь Воронко в facebook.com

Игорь Воронка. Источник: Игорь Воронко в facebook.com Игорь Воронка. Источник: Игорь Воронко в facebook.com

Игорь Воронка был не только талантливым певцом, но настоящим патриотом Украины. С первых дней полномасштабного вторжения он отправился на фронт, чтобы защищать свою страну.

Коллеги и друзья Игоря вспоминают его как чрезвычайно талантливого и искреннего мужчину, всегда готового к новому опыту и сотрудничеству. Он был не только отличным певцом, но и актером, участвовавшим в многочисленных проектах.

В художественной платформе Open Opera Ukraine, в проекты которой привлекали музыканта, прокомментировали смерть Героя: "Мы потеряли чрезвычайно талантливого музыканта и актера. С 2017 года, от первой оперной постановки, Игорь был частью команды в наших поисках и экспериментах, всегда готов к новому опыту... Невыразимая боль".

Военный Андрей Яковенко добавил, что Воронка погиб под поселком Нью-Йорк на Донетчине: "С первых дней великой войны ты встал на защиту Украины. Всегда и везде первый, подбадривал нас словом, пением и музыкой. Собственным примером стойкости, спокойствия и равновесия поддерживал в трудных ситуациях. Спи спокойно, Командир!".

Со страницы Игоря Воронки в Фейсбуке известно, что ему было 49 лет. Он жил и учился в Киеве. Окончил школу №93, высшее образование получил в Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского.

Напомним, 29 мая на Харьковском направлении во время ротации погибла Ирина Цыбух, известная под позывным "Чека".

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