На какие доплаты к пенсии можно рассчитывать 65-летним пенсионерам

Украинские пенсионеры, достигшие возраста 65 лет и имеющие соответствующий страховой стаж, могут получать пенсию, которая составляет не менее 40% от их зарплаты. Кроме того, они получают дополнительные выплаты.

Для лиц с недостаточным страховым стажем размер пенсии определяется на основе прожиточного минимума. Об этом пишет 24 канал.

Женщины, которые имеют 30 лет стажа, и мужчины с 35 годами стажа и достигли возраста 65 лет, имеют право на пенсию не менее 40% от минимальной заработной платы.

Сейчас, при минимальной зарплате в 8 000 гривен, минимальная пенсия должна быть 3 200 гривен, но фактически она равна 3 370 гривен.

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Обратите внимание! Если пенсионер в возрасте 65 лет получает пенсию, которая меньше 40% от минимальной зарплаты, ему автоматически начисляется доплата до необходимого уровня.

Доплаты по возрасту

Пенсионеры, достигшие 70 лет, автоматически получают возрастную надбавку к пенсии. Размер этой надбавки определяется возрастом пенсионера и со временем увеличивается:

Пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет получают прибавку в размере 300 гривен.

Для лиц от 75 до 79 лет надбавка составляет 456 гривен.

Те, кто достиг 80 лет и старше, получают дополнительно 570 гривен.

Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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