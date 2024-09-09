На какие льготы имеет право УБД в 2024 году

Ветераны боевых действий, преданно служившие на передовой, имеют доступ к широкому спектру государственных льгот, призванных облегчить их возвращение к мирной жизни и удовлетворить ежедневные потребности. Наличие специального удостоверения открывает двери к бесплатным или значительно удешевленным услугам.

Какие льготы доступны участникам боевых действий?

Законодательство Украины гарантирует ветеранам войны комплексную систему социальной и правовой поддержки, способствующую их адаптации и обеспечению достойного уровня жизни.

Медицинские преимущества для УБД:

Безвозмездное получение медикаментов по назначению врача, включая иммунобиологические препараты

Бесплатное протезирование зубов (за исключением изделий из драгоценных металлов)

Право на санаторно-курортное лечение без оплаты или компенсации за самостоятельное оздоровление

Ежегодные бесплатные медосмотры и диспансеризация, приоритетное обслуживание в медучреждениях

Льготы на коммунальные услуги и жилье:

75% скидка на квартплату в пределах установленных норм

75% скидка на оплату электроэнергии, воды, газа и других коммунальных услуг

Первоочередное предоставление жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий

Возможность получения льготных ссуд на строительство или ремонт жилья

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Социальные и налоговые льготы:

100% оплата больничных вне зависимости от стажа работы

Дополнительный оплачиваемый отпуск на 14 дней ежегодно

Преимущественное право остаться на работе при сокращении штата

Налоговые льготы согласно действующему законодательству

Образовательные льготы:

Государственная поддержка в получении образования для УБД и их детей

Возможность бесплатного профессионального обучения или повышения квалификации

Социальные стипендии и обеспечение учебными материалами

Транспортные льготы:

Бесплатный проезд в городском и пригородном общественном транспорте

Право на бесплатный междугородний проезд раз в два года или скидку 50% ежегодно

Для получения льгот необходимо оформить статус УБД и подать заявления в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать лично, по почте или по электронным сервисам.

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