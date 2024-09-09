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Война в Украине

На какие льготы имеет право УБД в 2024 году

Цихоцкая Мария

На какие льготы имеет право УБД в 2024 году
Наличие специального удостоверения открывает двери к бесплатным или значительно удешевленным услугам.

Ветераны боевых действий, преданно служившие на передовой, имеют доступ к широкому спектру государственных льгот, призванных облегчить их возвращение к мирной жизни и удовлетворить ежедневные потребности. Наличие специального удостоверения открывает двери к бесплатным или значительно удешевленным услугам.

Какие льготы доступны участникам боевых действий?

Законодательство Украины гарантирует ветеранам войны комплексную систему социальной и правовой поддержки, способствующую их адаптации и обеспечению достойного уровня жизни.

Медицинские преимущества для УБД:

  • Безвозмездное получение медикаментов по назначению врача, включая иммунобиологические препараты
  • Бесплатное протезирование зубов (за исключением изделий из драгоценных металлов)
  • Право на санаторно-курортное лечение без оплаты или компенсации за самостоятельное оздоровление
  • Ежегодные бесплатные медосмотры и диспансеризация, приоритетное обслуживание в медучреждениях

Льготы на коммунальные услуги и жилье:

  • 75% скидка на квартплату в пределах установленных норм
  • 75% скидка на оплату электроэнергии, воды, газа и других коммунальных услуг
  • Первоочередное предоставление жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий
  • Возможность получения льготных ссуд на строительство или ремонт жилья

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Социальные и налоговые льготы:

  • 100% оплата больничных вне зависимости от стажа работы
  • Дополнительный оплачиваемый отпуск на 14 дней ежегодно
  • Преимущественное право остаться на работе при сокращении штата
  • Налоговые льготы согласно действующему законодательству

Образовательные льготы:

  • Государственная поддержка в получении образования для УБД и их детей
  • Возможность бесплатного профессионального обучения или повышения квалификации
  • Социальные стипендии и обеспечение учебными материалами

Транспортные льготы:

  • Бесплатный проезд в городском и пригородном общественном транспорте
  • Право на бесплатный междугородний проезд раз в два года или скидку 50% ежегодно

Для получения льгот необходимо оформить статус УБД и подать заявления в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать лично, по почте или по электронным сервисам.

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Война в Украине