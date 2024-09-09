На какие льготы имеет право УБД в 2024 году
Ветераны боевых действий, преданно служившие на передовой, имеют доступ к широкому спектру государственных льгот, призванных облегчить их возвращение к мирной жизни и удовлетворить ежедневные потребности. Наличие специального удостоверения открывает двери к бесплатным или значительно удешевленным услугам.
Какие льготы доступны участникам боевых действий?
Законодательство Украины гарантирует ветеранам войны комплексную систему социальной и правовой поддержки, способствующую их адаптации и обеспечению достойного уровня жизни.
Медицинские преимущества для УБД:
- Безвозмездное получение медикаментов по назначению врача, включая иммунобиологические препараты
- Бесплатное протезирование зубов (за исключением изделий из драгоценных металлов)
- Право на санаторно-курортное лечение без оплаты или компенсации за самостоятельное оздоровление
- Ежегодные бесплатные медосмотры и диспансеризация, приоритетное обслуживание в медучреждениях
Льготы на коммунальные услуги и жилье:
- 75% скидка на квартплату в пределах установленных норм
- 75% скидка на оплату электроэнергии, воды, газа и других коммунальных услуг
- Первоочередное предоставление жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий
- Возможность получения льготных ссуд на строительство или ремонт жилья
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Социальные и налоговые льготы:
- 100% оплата больничных вне зависимости от стажа работы
- Дополнительный оплачиваемый отпуск на 14 дней ежегодно
- Преимущественное право остаться на работе при сокращении штата
- Налоговые льготы согласно действующему законодательству
Образовательные льготы:
- Государственная поддержка в получении образования для УБД и их детей
- Возможность бесплатного профессионального обучения или повышения квалификации
- Социальные стипендии и обеспечение учебными материалами
Транспортные льготы:
- Бесплатный проезд в городском и пригородном общественном транспорте
- Право на бесплатный междугородний проезд раз в два года или скидку 50% ежегодно
Для получения льгот необходимо оформить статус УБД и подать заявления в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать лично, по почте или по электронным сервисам.
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