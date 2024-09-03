На какие льготы имеют право пенсионеры: список безвозмездных услуг

Пенсионный возраст – это время, когда государство уделяет особое внимание потребностям своих граждан. В Украине пенсионеры имеют право на ряд льгот и социальных гарантий, призванных обеспечить им достойный уровень жизни. Об этом пишет 24 tv.ua.

Бесплатный проезд в общественном транспорте

Одной из самых распространенных льгот для пенсионеров бесплатный проезд в городском общественном транспорте. Это касается автобусов, троллейбусов, трамваев и метро. Однако стоит отметить, что услуга такси не входит в перечень бесплатных перевозок. Кроме того, многие пенсионеры пользуются бесплатным проездом в пригородном железнодорожном транспорте.

Другие виды льгот

Кроме бесплатного проезда, украинские пенсионеры имеют право на ряд других льгот:

Юридическая помощь: Многие пенсионеры могут получить юридические консультации и помощь бесплатно или со значительной скидкой. Это особенно актуально для тех, кто столкнулся с проблемами жилищно-коммунального хозяйства, пенсионного обеспечения или наследства.

Многие пенсионеры могут получить юридические консультации и помощь бесплатно или со значительной скидкой. Это особенно актуально для тех, кто столкнулся с проблемами жилищно-коммунального хозяйства, пенсионного обеспечения или наследства. Освобождение от земельного налога: Пенсионеры, владеющие земельным участком, могут быть освобождены от уплаты земельного налога. Однако для этого необходимо соответствовать определенным критериям, установленным законодательством.

Льготы на коммунальные услуги

Хотя полностью освободиться от оплаты коммунальных услуг могут лишь некоторые категории пенсионеров (например, работающие в сфере образования, медицины или культуры и проживающие в сельской местности), большинство пенсионеров имеют возможность получить субсидию.

Читайте также: На какие доплаты к пенсии можно рассчитывать 65-летним пенсионерам

Субсидия на жилищно-коммунальные услуги – это государственная помощь, оказываемая малообеспеченным семьям для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Размер субсидии рассчитывается индивидуально для каждой семьи и зависит от доходов и расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

Какие документы необходимы для оформления субсидии?

Для оформления субсидии необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства и предоставить следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

справка о доходах всех членов семьи;

документы, подтверждающие право собственности на жилье или договор аренды;

документы об оплате жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!