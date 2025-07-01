На какие льготы имеют право супруги участников боевых действий

Семьи украинских военнослужащих, которые защищают государство в составе Вооруженных сил, имеют право на ряд льгот и социальных гарантий.

Право на такие льготы предусмотрено законом Украины " О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты ", который действует и в июле 2025 года. нетрудоспособные родители, а также лица на попечении или попечении военнослужащего, проживающие вместе с ним.

Жены военнослужащих могут рассчитывать на существенные скидки при оплате жилищно-коммунальных услуг. В частности, предусмотрена компенсация в размере 75% на оплату за электроэнергию, газ и другие коммунальные услуги. твердое топливо — дрова или уголь — также в размере 75%. Объем помощи зависит от жилищной площади.

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Они не имеют внимания и дети военнослужащих. в детские сады и школы по месту жительства, а также могут перейти на бюджетную форму обучения в высших учебных заведениях, колледжах или профтехучилищах.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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