На какие виды материальной помощи имеют право родные военнопленных: центра защиты человека

Глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова сообщила, что родственники военнопленных могут получить разные виды денежной помощи. Для этого необходимо заполнить заявление на сайте центра.

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Эспрессо". По ее словам, сейчас идет процесс создания комиссий, которые будут определять порядок предоставления материальной поддержки. Форму заявления можно найти на сайте Украинского центра защиты прав человека. Поскольку ее заполнение может быть сложным, все нуждающиеся в консультации могут обратиться на горячую линию центра для получения помощи.

Читайте также: Когда ТЦК может "бусифицировать" военнообязанного: военный адвокат назвал пять оснований

Денисова также объяснила, что существует несколько видов материальной помощи. Находившиеся в плену военнопленные и гражданские имеют право на одноразовую выплату в размере 100 тысяч гривен.

Кроме того, члены семьи военнопленных могут получить ежегодную помощь, которая также составляет 100 тысяч гривен за каждый год пребывания в плену. Также предусмотрено возмещение расходов на правовую помощь по защите интересов пленных. В этом случае государство компенсирует расходы, однако сумма не может превышать 60500 гривен, что соответствует размеру прожиточного минимума для взрослого лица.

Напомним, ранее член Комитета по нацбезопасности рассказывал, что ТЦК мобилизуют работников, имеющих при себе документы о броне.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!