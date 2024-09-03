На какую компенсацию имеет право военный, получивший инвалидность на фронте

Инвалидность, полученная в результате исполнения воинской обязанности, является тяжелым испытанием для военнослужащего и его семьи. Государство предусматривает ряд мер социальной защиты для таких лиц, в частности, денежную компенсацию.

Об этом на портале b2bconsult написал юрист Андрей Топчий.

Как получить компенсацию?

Первым шагом для получения компенсации является прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК). Именно ВЛК устанавливает причинно-следственную связь между травмами или заболеваниями и военной службой.

Согласно действующему законодательству, если ВЛК признает, что инвалидность военнослужащего является результатом выполнения служебных обязанностей, он имеет право на получение единовременной денежной компенсации. Размер такой компенсации зависит от группы инвалидности, установленной МСЭК.

Размер компенсации:

I группа инвалидности: 120-кратный размер прожиточного минимума для лиц с инвалидностью.

120-кратный размер прожиточного минимума для лиц с инвалидностью. II группа инвалидности: 90-кратный размер прожиточного минимума лицам с инвалидностью.

90-кратный размер прожиточного минимума лицам с инвалидностью. III группа инвалидности: 70-кратный размер прожиточного минимума для лиц с инвалидностью.

Размер прожиточного минимума для лиц с инвалидностью периодически пересматривается и может изменяться. Актуальную информацию о размере компенсации можно получить в государственных органах.

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Какие еще виды помощи могут получить военные с инвалидностью?

Кроме единовременной денежной компенсации, военнослужащие с инвалидностью имеют право на:

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг: Скидки или полное освобождение от оплаты коммунальных услуг.

Скидки или полное освобождение от оплаты коммунальных услуг. Бесплатное медицинское обслуживание: Оказание медицинской помощи в военных медицинских учреждениях или за счет государства.

Оказание медицинской помощи в военных медицинских учреждениях или за счет государства. Льготы на транспорт: Бесплатный проезд в общественном транспорте.

Бесплатный проезд в общественном транспорте. Другие социальные льготы: В зависимости от степени инвалидности и других факторов могут предоставляться дополнительные льготы.

Государство обеспечивает социальную защиту военнослужащих, получивших инвалидность при исполнении воинского долга. Однако, для получения всех надлежащих выплат и льгот, важно знать свои права и обращаться за помощью в компетентные органы.

Напомним, ранее мы рассказывали о льготах, предусмотренных для детей УБД и участников АТО.

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