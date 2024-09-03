На яку компенсацію має право військовий, який отримав інвалідність на фронті

Інвалідність, отримана внаслідок виконання військового обов’язку, є важким випробуванням для військовослужбовця та його родини. Держава передбачає ряд заходів соціального захисту для таких осіб, зокрема, грошову компенсацію.

Про це на порталі b2bconsult написав юрист Андрій Топчій.

Як отримати компенсацію?

Першим кроком для отримання компенсації є проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Саме ВЛК встановлює причинно-наслідковий зв’язок між отриманими травмами або захворюваннями та військовою службою.

Згідно з чинним законодавством, якщо ВЛК визнає, що інвалідність військовослужбовця є наслідком виконання службових обов’язків, він має право на отримання одноразової грошової компенсації. Розмір такої компенсації залежить від групи інвалідності, встановленої МСЕК.

Розмір компенсації:

I група інвалідності: 120-кратний розмір прожиткового мінімуму для осіб з інвалідністю.

120-кратний розмір прожиткового мінімуму для осіб з інвалідністю. II група інвалідності: 90-кратний розмір прожиткового мінімуму для осіб з інвалідністю.

90-кратний розмір прожиткового мінімуму для осіб з інвалідністю. III група інвалідності: 70-кратний розмір прожиткового мінімуму для осіб з інвалідністю.

Розмір прожиткового мінімуму для осіб з інвалідністю періодично переглядається і може змінюватись. Актуальну інформацію про розмір компенсації можна отримати у відповідних державних органах.

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Які ще види допомоги можуть отримати військові з інвалідністю?

Окрім одноразової грошової компенсації, військовослужбовці з інвалідністю мають право на:

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг: Знижки або повне звільнення від оплати комунальних послуг.

Знижки або повне звільнення від оплати комунальних послуг. Безкоштовне медичне обслуговування: Надання медичної допомоги у військових медичних закладах або за рахунок держави.

Пільги на транспорт: Безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

Безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Інші соціальні пільги: Залежно від ступеня інвалідності та інших факторів, можуть надаватися додаткові пільги.

Держава забезпечує соціальний захист військовослужбовців, які отримали інвалідність під час виконання військового обов’язку. Однак, для отримання всіх належних виплат та пільг, важливо знати свої права та звертатися за допомогою до компетентних органів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пільги, передбачені для дітей УБД та учасників АТО.

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