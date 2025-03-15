На какую пенсию могут рассчитывать украинцы с 15 тыс. грн зарплаты и 45 годами стажа

Будущий размер пенсионных выплат зависит от уровня заработной платы и продолжительности страхового стажа. Например, мужчина, который проработал 45 лет и имел среднюю зарплату 15 тысяч гривен, может рассчитывать на пенсию, превышающую средний показатель по стране.

В 2025 году мужчины, достигшие 65-летнего возраста, имеющие 45 лет стажа и получавшие зарплату около 15 тысяч гривен, могут рассчитывать на пенсию более 9 тысяч гривен. Такие расчеты на март приводят "Экономические новости".

Впрочем, в этом расчете не учтены дополнительные надбавки, которые могут повысить пенсию. Среди них – статус ветерана или ребенка войны, почетного донора, а также особые заслуги перед государством и тому подобное.

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Вместе с тем, как ранее писал OBOZ.UA, мужчина с 35-летним стажем и заработной платой 15 тысяч гривен может ожидать пенсии примерно в 4 228,20 гривны.

Дело в том, что по данным ПФУ за прошлый год, соотношение зарплаты в 15 тысяч гривен к средней заработной плате в 16 836 гривен, из которой уплачивали единый социальный взнос, составляет 0,89.

Следовательно, учитывая среднюю зарплату за последние три года (13 559,41 гривны), 35-летний стаж и указанное соотношение можно рассчитать размер будущей пенсии.

Напомним, ранее мы рассказывали, какую пенсию получат украинцы с зарплатой в 25 тысяч гривен.

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