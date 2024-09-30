На Курщине ударная группа 'Черный лебедь' выжгла позиции оккупантов дроном-драконом (видео)

В Курской области россии продолжаются бои с начала августа. Украинские войска в целях самообороны сформировали "буферную санитарную зону".

На этом отрезке фронта работают, в частности, военнослужащие 225 отдельного штурмового батальона. С помощью дронов-драконов с термитом бойцы ударной группы 225 ОШБр "Черный Лебедь" уничтожают российские позиции.

Дрон-дракон жжет позиции русской армии. Источник: Скриншот с видео Дрон-дракон жжет позиции русской армии. Источник: Скриншот с видео

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Дрон-дракон жжет позиции русской армии. Источник: Скриншот с видео Дрон-дракон жжет позиции русской армии. Источник: Скриншот с видео

В своем Telegram-канале бойцы ударной группы 225 ОШБр показали видео уничтожение посадок с оккупантами:

"Во-первых, это хорошо выглядит; во-вторых, на фоне играет клевая музыка; но самое главное – мы сожгли позицию россиян на Курском направлении и продвигаемся дальше", – говорится в описании этого видео.

Что такое дроны-драконы и термит

Дроны-драконы распыляют термитную смесь, которая при столкновении с воздухом самовозгорается, создавая высокотемпературный огонь, способный выжигать большие площади и уничтожать укрытие.

Благодаря длительному горению и высокой температуре, термитные смеси, рассеянные дронами, заставляют пехоту покинуть занятые позиции и могут привести к гибели личного состава в результате удушья или ожогов.

Дроны-драконы используют термитные смеси для создания огневых завес, которые перекрывают линии снабжения, усложняют маневрирование войск и уничтожают укрепление противника.

Ранее 60-я отдельная механизированная Ингулецкая бригада показала видео работы такого "зажигательного" БПЛА.

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