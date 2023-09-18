На месте Каховского водохранилища образуется новый ландшафт: впечатляющее фото из космоса

Прошло уже более 3 месяцев с момента, когда российская оккупационная армия подорвала дамбу Каховской ГЭС. На месте бывшего водохранилища начинают происходить ландшафтные изменения.

Это показали спутниковые фото, опубликованные OSINT-аналитиком Tatarigami в социальной сети Х. На фото можно заметить, как на месте Каховского водохранилища образовались луга и поля.

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"Необычная новость на Каховском водохранилище. Вопреки ожиданиям, что оно станет пустыней, недавние наблюдения на месте и спутниковые снимки обнаружили интересное развитие событий: природа быстро восстанавливается, поскольку растительность превращает эту территорию в цветущую тростниковую заросль", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на основе покадрового видео, собранного со спутниковых снимков, сделанных в период с конца июня по сентябрь, видно, что местная растительность быстро "колонизировала и трансформировала свежую территорию чуть больше месяца, создавая новый ландшафт".

На территории бывшего водохранилища заметили камыши, осоку, на берегах выросли прибрежные деревья, такие как тополя и ивы.

Напомним, после подрыва плотины Каховской ГЭС со дна Днепра "поднялись" мосты времен Второй мировой и черепа в касках.

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