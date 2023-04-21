На одесской границе задержали украинца в женских одеждах: пытался уехать за границу (фото)

Чтобы убежать за границу и избежать мобилизации мужчины прибегают к разным способам, в частности, переодеваются у женщин. Очередной "трансвестит" был пойман на границе в Одесской области.

Как сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины, у границы с Молдовой пограничники Белгород-Днестровского отряда увидели мужчину в женской одежде, в темных очках и с платком на голове. Ради бегства за границу он надел еще и парик.

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Однако такой экстравагантный наряд не помог мужчине выдать себя из женщины. "Женские аксессуары ему не помогли, хотя если бы побрился…", – пошутили пограничники.

Отмечается, что во время проверки документов и оснований для проезда транзитного участка автомобильной дороги "Одесса-Рени", пограничники выяснили, что лицом, желающим уехать в Молдову, является человек, "опасаясь призыва, прибег к перевоплощению".

"35-летний украинец пояснил, что до начала полномасштабного вторжения находился за границей с целью заработка. Однако на Пасху решил приехать домой в г. Одесса, надеясь, что сможет беспрепятственно вернуться за границу на скорую "сменив пол", – прокомментировали это событие в пограничной службе.

Нарушителя привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Экспериментатору вручили повестку от представителей территориального центра комплектования.

Также пограничники рассказали историю о двух мужчинах в возрасте 20 и 21 год, которые пытались пересечь границу по чужим свидетельствам о рождении. Их разоблачили пограничники Мукачевского отряда на границе с Венгрией.

Нарушители в пункте пропуска "Лужанка" в сопровождении 52-летнего жителя села Королево показали пограничникам поручения от родителей, выданные на детей 13 и 15 лет. Их фамилии были указаны в предъявленных свидетельствах о рождении.

"Горе-аферистов инспектор пограничного контроля разоблачил сразу. Теперь притворявшихся детьми молодых людей ждет админответственность, а лицам, способствовавшим им в незаконном пересечении границы, грозит уголовная ответственность за организацию незаконного перемещения лиц через границу", - добавили в пограничной службе.

Напомним, в январе 2023 года пограничники задержали троих мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Румынией. Один из них надел женскую одежду и даже накрасил ногти ярким красным цветом.

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