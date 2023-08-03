На пляже в Испании туристов грабят дикие кабаны (забавное видео)

На южном побережье Средиземного моря в Испании дикие кабаны начали "атаковать" туристов на пляже. Они копаются в вещах у отдыхающих и воруют их пищу.

Как сообщает Mirror, шесть животных прибежали на пляж и не считались с туристами, а затем начали рисковать среди вещей отдыхающих и что-то искать.

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Некоторые из отдыхающих пугались и убегали, когда видел диких животных, остальные наблюдали за их поведением.

Издание пишет, что однажды кабан укусил женщину, которая загорала на песке. Она получила незначительные травмы и после осмотра врачей отпустили домой, приписав антибиотики.

Местные власти говорят, что животные, вероятно, в зону отдыха сбегают из природного парка. Однако почему они начали приближаться к людям, пока неясно.

По данным Mirror, дикие кабаны стали обычным явлением во многих городах, поскольку городская застройка посягает на их природную среду обитания.

Напомним, генеральный директор Ocean Safaris Джеймс Москито снял на видео, как косатки напали на китовую акулу и выели из нее печень.

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