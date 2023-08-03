На пляжі в Іспанії туристів грабують дикі кабани (кумедне відео)

На південному узбережжі Середземного моря в Іспанії дикі кабани почали "атакувати" туристів на пляжі. Вони порпаються у речах у відпочивальників та крадуть їхню їжу.

Як повідомляє Mirror, шестеро тварин прибігли на пляж та не зважали на туристів, а потім почали рискати серед речей відпочивальників та щось шукати.

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Дехто з відпочивальників лякався та тікав, коли бачив диких тварин, решта – спостерігали за їхньою поведінкою.

Видання пише, що одного разу кабан вкусив жінку, яка засмагала на піску. Вона отримала незначні травми й після огляду лікарів її відпустили додому, приписавши антибіотики.

Місцева влада каже, що тварини, ймовірно, до зони відпочинку тікають з природного парку. Однак, чому вони почали наближатися до людей, поки незрозуміло.

За даними Mirror, дикі кабани стали звичайним явищем у багатьох містах, оскільки міська забудова зазіхає на їхнє природне середовище існування.

Нагадаємо, генеральний директор Ocean Safaris Джеймс Москіто зняв на відео, як косатки напали на китову акулу та виїли з неї печінку.

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