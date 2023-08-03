Косатки напали на китову акулу та висмоктали з неї печінку (моторошне відео)

Косатки напали на китову акулу та виїли з неї печінку. Відео нападу було знято Джеймсом Москіто, генеральним директором Ocean Safaris.

Як повідомляє IFLScience, китові акули є найбільшими рибами у світі та раніше не мали ворогів серед хижаків, що їх атакували. Однак косатки виявилися серйозною загрозою для них.

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З'ясувалося, що косатки часто працюють разом, щоб напасти на свою здобич.

Відео дня

На відео видно, як косатки наближаються до китової акули, завдовжки приблизно 18 метрів, поки одна з них не присмоктується до нижньої частини живота акули. Косатка починає виїдати печінку китової акули, поки та не загине.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли косатки нападають на китових акул. У 2009 році група косаток напала на китову акулу біля берегів Південної Африки та виїла її печінку.

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