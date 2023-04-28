На пляже в США нашли мертвую акулу-молот, которая была беременна 40 детенышами (фото)

В США на пляже в Алабаме вынесло акулу-молот под угрозой исчезновения. Когда ученые рассекали ее, чтобы выяснить причины смерти, нашли внутри акулы 40 детенышей. К сожалению, они уже были мертвыми.

Что привело к смерти акулы и ее детенышей, неизвестно. Экология морского рыболовства Университета штата Миссисипи сообщила в Фейсбуке, что во время осмотра акулы подробно исследовали ее внутренности – сердце, печень, пищевод, желудок, спиральный клапан, селезенку, почки и поджелудочную железу.

"И ни у одного из этих органов не было признаков травмы. Кроме того, не было аномальных поражений или необычных паразитов", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что большие акулы-молоты особенно подвержены физиологическому влиянию стресса, более чем большинство других видов акул. Беременность усугубляет этот физиологический стресс. Возможно, причиной ее смерти было именно это. Исследователи удалили из тушки акулы и ее детенышей некоторые фрагменты, чтобы осмотреть их и выяснить генетическую структуру их популяции, а также количества особей, размножающихся в популяции.

Малых акулят передадут в лаборатории, чтобы их исследовали.

Ученые отметили, что молотоголовые акулы не агрессивны и никогда не были причастны к смертельной атаке на людей. У побережья Алабамы они обычно "патрулируют" прибрежные воды преимущественно для охоты на скатов.

Напомним, в феврале 2023 года в Австралии акула напала на 16-летнюю девушку и разодрала ее. Инцидент произошел в пригороде Перты возле порта Фримантл.

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