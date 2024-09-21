На россии дроны уничтожили тонны боеприпасов, в том числе из КНДР: Генштаб подтвердил попадание в два арсенала

Силам обороны Украины в ночь на 21 сентября 2024 г. удалось нанести сокрушительные удары по логистике российской армии. Были поражены два ключевых объекта российской военной инфраструктуры.

Благодаря слаженным действиям Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВСУ, СБУ и других подразделений были поражены два больших арсенала с боеприпасами, сообщил Генеральный штаб ВСУ в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что под ударом оказался арсенал "Тихорец" в Краснодарском крае, один из крупнейших в России, он получил серьезные повреждения. По данным разведки, во время атаки на территории арсенала находился эшелон с более чем 2 тысячами тонн боеприпасов, среди которых были и поставленные Северной Кореей. Поражение этого объекта является серьезным ударом по логистике русских войск в южном направлении.

Взрывы боеприпасов в Тихорецке. Источник: Скриншот с видео Взрывы боеприпасов в Тихорецке. Источник: Скриншот с видео

Взрывы боеприпасов в Тихорецке. Источник: Скриншот с видео Взрывы боеприпасов в Тихорецке. Источник: Скриншот с видео

Взрывы боеприпасов в Тихорецке. Источник: Скриншот с видео Взрывы боеприпасов в Тихорецке. Источник: Скриншот с видео

Взрывы боеприпасов в Тихорецке. Источник: Скриншот с видео Взрывы боеприпасов в Тихорецке. Источник: Скриншот с видео

Взрывы боеприпасов в Тихорецке. Источник: Скриншот с видео Взрывы боеприпасов в Тихорецке. Источник: Скриншот с видео

Взрывы боеприпасов в Тихорецке. Источник: Скриншот с видео Взрывы боеприпасов в Тихорецке. Источник: Скриншот с видео

Взрывы боеприпасов в Тихорецке. Источник: Скриншот с видео Взрывы боеприпасов в Тихорецке. Источник: Скриншот с видео

Параллельно с этим, СБУ нанесла удар по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления министерства обороны РФ недалеко от населенного пункта Октябрьской Тверской области. Этот арсенал также играл немаловажную роль в обеспечении русских войск боеприпасами.

В результате точных ударов на территории обоих арсеналов возникли масштабные пожары и детонация боеприпасов.

Стало известно также, что дроны СБУ также отработали по военному аэродрому "Шайковка" (Калужская область). Есть попадание в инфраструктуру, где дислоцируются ТУ-22М.

Напомним, в ночь на 21 сентября сразу семь регионов россии были атакованы сотней БПЛА, в частности, беспилотники атаковали Тихорецкий район Краснодарского края и попали в состав с боеприпасами в поселке Каменное. А у поселка Октябрьское Тверской области беспилотники атаковали 23-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ (ГРАУ).

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