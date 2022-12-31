На россии ищут шестерых вооруженных 'вагнеровцев', сбежавших из-под Луганска

На россии разыскивают шестерых вооруженных заключенных, которые вступили в ППК "Вагнер". Заключенные скрылись с территории учебного центра на временно оккупированной части Луганской области.

Мужчин разыскивают в Ростовской области. Об этом сообщает Коммерсант.

По предварительной информации, именно в этом регионе находятся "вагнеровцы", имеющие при себе оружие.

По данным российских СМИ, учебный центр находится в Краснодонском районе Луганской области. Заключенные скрылись в период с 21 по 22 декабря.

Согласно российским данным, среди них трое граждан Узбекистана и по одному россиянину, белорусу и киргизу. Их имена и другие подробности не приводятся.

Напомним, ранее в Новошахтинске Ростовской области мужчина в камуфляже обстрелял сотрудников полиции и скрылся.

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