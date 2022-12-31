На росії шукають шістьох озброєних 'вагнерівців', які втекли з-під Луганська

На росії розшукують шістьох озброєних в'язнів, які вступили до ПВК "Вагнера". В'язні втекли з території навчального центру на тимчасово окупованій частині Луганської області.

Чоловіків розшукують у Ростовській області. Про це повідомляє Коммерсант.

За попередньою інформацію, саме у цьому регіоні перебувають "вагнерівці", які мають при собі зброю.

За даними російських ЗМІ, навчальний центр розташований у Краснодонському районі Луганської області. Ув'язнені втекли у період з 21 по 22 грудня.

Згідно з російськими даними, серед них троє громадян Узбекистану і по одному росіянину, білорусу та киргизу. Їхні імена та інші подробиці не наводяться.

Відео дня

Нагадаємо, раніше у Новошахтинську Ростовської області чоловік у камуфляжі обстріляв працівників поліції та втік.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!