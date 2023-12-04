На россии в Ставрополе во время облета нефтепровода упал вертолет Ми-2 (фото и видео)

Вертолет Ми-2 облетал нефтепровод в Ставропольском крае россии и совершил жесткую посадку. Вертолет свалился на бок.

Инцидент произошел в Георгиевском округе, у дороги Пятигорск-Георгиевск, сообщают российские СМИ. Предварительно известно, что находившиеся на борту два пилота не пострадали.

Глава Георгиевского округа Андрей Зайцев сообщил: "На территории Георгиевского округа, у дороги "Пятигорск - Георгиевск", около 10 часов утра совершил жесткую посадку и опрокинулся на сторону вертолета Ми-2, принадлежащего коммерческой компании, совершавшей облет нефтепровода".

По предварительным данным, возможная причина произошедшего – отказ одного из двигателей.

"В вертолете находились пилот и линейный трубопроводник, которые осуществляли плановый облет нефтепровода на территории Георгиевского городского округа. Двигатель у судна отказал в районе 25-го километра трассы Георгиевск - Пятигорск. В результате жесткой посадки вертолет получил повреждение," экипаж не пострадал", - говорится в сообщении.

В настоящее время известно, что воздушное судно принадлежит компании Конверс авиа.