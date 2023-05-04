На россии заявили об атаке дронами еще двух нефтеперерабатывающих заводов (фото, видео)

Ночью 4 мая на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области произошел взрыв. россия утверждает, что причиной возгорания стал "украинский беспилотник".

Читайте также: В Кремле раздались два взрыва.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Как утверждают российские пропагандисты, дрон якобы врезался в конструкции межцеховой эстакады Новошахтинского завода нефтепродуктов в селе Киселевка и взорвался. Пожар, возникший в результате этого сразу был потушен. По свидетельствам росСМИ пострадавших нет, ущерб незначительный.

Кроме того, в результате атаки дрона произошло возгорание резервуара Ильского нефтеперерабатывающего завода вблизи Краснодара.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как отмечает глава области, во время пожара никто не пострадал, она полностью ликвидирована.

Напомним, в Донецкой области произошел "хлопок" на стоянке вертолетов оккупантов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !