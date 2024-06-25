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Война в Украине

На Северском направлении пограничники дронами ликвидировали шестерых оккупантов (видео)

Анастасия Крыщук

На Северском направлении пограничники дронами ликвидировали шестерых оккупантов (видео)
На Северском направлении пограничники дронами ликвидировали шестерых оккупантов

Украинские пограничники продолжают уничтожать живую силу российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Северском направлении.

Там бойцам бригады "Помста" удалось дронами ликвидировать шестерых оккупантов. Об этом сообщили на канале бригады в Telegram.

"Шестеро оккупантов ликвидированы и двое ранены: работа ударных дронов на Северском направлении. Подборка видео успешной работы наших операторов FPV-дронов, ночного бомбера "Вампир" и сбросов с квадрокоптера Mavic", – говорится в сообщении.

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В частности, на видео можно увидеть, как операторы направляют ударные дроны в места обитания живой силы российских захватчиков. На следующих кадрах видны мощные взрывы.

Точное время и место уничтожения оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

На днях, напомним, пограничники под Бахмутом уничтожили две гаубицы и РЭБ русской армии.

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