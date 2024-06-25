На Северском направлении пограничники дронами ликвидировали шестерых оккупантов (видео)
Украинские пограничники продолжают уничтожать живую силу российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Северском направлении.
Там бойцам бригады "Помста" удалось дронами ликвидировать шестерых оккупантов. Об этом сообщили на канале бригады в Telegram.
"Шестеро оккупантов ликвидированы и двое ранены: работа ударных дронов на Северском направлении. Подборка видео успешной работы наших операторов FPV-дронов, ночного бомбера "Вампир" и сбросов с квадрокоптера Mavic", – говорится в сообщении.
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В частности, на видео можно увидеть, как операторы направляют ударные дроны в места обитания живой силы российских захватчиков. На следующих кадрах видны мощные взрывы.
Точное время и место уничтожения оккупантов не сообщается из соображений безопасности.
На днях, напомним, пограничники под Бахмутом уничтожили две гаубицы и РЭБ русской армии.
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