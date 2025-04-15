На Солнце произошли необычные двойные извержения массы: чем грозит Земля

Ученые зафиксировали необычное космическое явление – двойное извержение корональной массы на Солнце, которое может вызвать умеренные геомагнитные бури на Земле и подарить наблюдателям редкое полярное сияние. 12 и 13 апреля на нашей звезде произошло двойное извержение солнечных магнитных нитей — редкое явление, сопровождающееся двумя массивными выбросами корональной массы. Эти облака заряженных частиц направляются в направлении Земли и могут повлиять на ее магнитное поле, вызвав бурые средней интенсивности.

Об этом сообщает Space.com. ссылаясь на прогноз космической погоды от Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). По оценкам специалистов, бури относятся к классу G2 — то есть умеренны по шкале геомагнитных возмущений. Такие явления могут способствовать появлению северного сияния на широтах, где оно обычно не наблюдается, например, в северных регионах США.

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"Эти штормы, вероятно, двигаются медленно, но достаточно плотные, поэтому могут ударить достаточно сильно", — отметила в соцсети X физикиня космической погоды Тамита Сков.

Ожидается, что эффекты достигнут Земли вечером 15 апреля или утром 16-го. Однако точное время геомагнитных бурь предсказать сложно из-за непредсказуемости их взаимодействия с магнитосферой планеты.

В то же время эксперты отмечают: даже если масса из Солнца дойдет до Земли, это еще не гарантирует появления сияния. Чтобы оно возникло, магнитное поле Земли должно быть настроено на эффективное взаимодействие с солнечными частицами.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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