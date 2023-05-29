На Таврическом направлении ВСУ уничтожили более чем роту российских солдат и их технику (видео)

На южном направлении фронта украинские защитники провели значительную очистку территорий от врага. В частности, силам обороны Юга удалось ликвидировать более роты русских солдат и 8 единиц военной техники противника.

Как сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Телеграм-канале, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 609 огневых задач.

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"Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Уничтожены и повреждены 8 единиц военной техники противника", — добавил он.

Тарнавский сообщил, что были уничтожены 2 российских танка, 3 БМП, система видеонаблюдения "Муром-М", гаубица 2А65 "Мста-Б". Также были уничтожены склады с боеприпасами врага.

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По словам Тарнавского, 27 мая "таврийцам" удалось "вложить" почти две роты врага. Было уничтожено 13 единиц военной техники противника. В частности, танк, 4 БМП, БпЛА "Ланцет-3", БпЛА "Zala", БпЛА "Орлан", станция РЭБ "Борисоглебск-2", система видеонаблюдения "Муром-М". Также было уничтожено 4 склада с боеприпасами врага.

Напомним, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады дали отпор оккупантам, попытавшимся атаковать позицию ВСУ.

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