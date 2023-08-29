На территории Ирака обнаружили древний город эпохи Аккадской империи

Археологи обнаружили древний город на территории иракского Курдистана. Руины, древние таблички и другие исторические артефакты свидетельствуют о процветании этого города у гор Загрос около 4000 лет назад.

Согласно сообщению Newsweek, эта находка поразила исследователей, считающих это открытие "маленькой революцией". Группа французских ученых работала в исторической области, известной как Кунара с 2012 по 2018 год. Информация об этом содержится в отчете Национального центра научных исследований Франции. Такая возможность появилась после падения режима Саддама Хусейна в Ираке.

Результаты раскопок в Кунаре указывают на то, что когда-то здесь располагался город, населенный горным народом, проживавшим у западной границы Месопотамии. Исследователи выявили доказательства разведения скота, создания систем орошения для сельскохозяйственных нужд и ведения торговых записей по продаже различных товаров, в том числе муки.

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На каменных табличках, найденных в Кунаре, содержались символы, описывающие древний регион, расположенный от южных границ современной Турции до Персидского залива. Ученые считают, что этот город существовал в эпоху первой империи в Междуречье – Аккадской империи.

Во время раскопок были обнаружены наконечники стрел, изготовленных из редких материалов, таких как обсидиан, которые транспортировались из Анатолии на расстояние сотен миль. По словам археолога АлинТена, это свидетельствует об относительной состоятельности города. Это также подтверждается украшенными фрагментами керамики с изображениями жизни состоятельных людей.

Напомним,в пирамиде майя обнаружили доказательства, что древние племена отрезали головы людям для ритуалов.

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