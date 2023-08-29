На території Іраку виявили древнє місто епохи Аккадської імперії

Археологи виявили древнє міста на території іракського Курдистану. Руїни, стародавні таблички та інші історичні артефакти свідчать про процвітання цього міста біля гір Загрос близько 4000 років тому.

Згідно з повідомленням Newsweek, це знахідка вразила дослідників, які вважають це відкриття "маленькою революцією". Група французьких вчених працювала в історичній області, відомій як Кунара з 2012 до 2018 року. Інформація про це міститься в звіті Національного центру наукових досліджень Франції. Така можливість з'явилася лише після падіння режиму Саддама Хусейна в Іраку.

Результати розкопок в Кунарі вказують на те, що колись тут розташовувалося місто, населене гірським народом, який проживав біля західного кордону Месопотамії. Дослідники виявили докази розведення худоби, створення систем зрошення для сільськогосподарських потреб та ведення торговельних записів щодо продажу різних товарів, зокрема борошна.

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На кам'яних табличках, знайдених у Кунарі, містилися символи, що описували давній регіон, розташований від південних меж сучасної Туреччини до Перської затоки. Вчені вважають, що це місто існувало в епоху першої імперії в Межиріччі – Аккадської імперії.

Під час розкопок виявили наконечники стріл, виготовлених з рідкісних матеріалів, таких як обсидіан, які транспортувалися з Анатолії на відстань сотень миль. За словами археолога АлінТену, це свідчить про відносну заможність міста. Це також підтверджується оздобленими фрагментами кераміки з зображеннями життя заможних людей.

Нагадаємо, у піраміді майя знайшли докази, що давні племена відрізали голови людям для ритуалів.

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