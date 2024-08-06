На украинский рынок выходит Mitsubishi L200 нового поколения: преимущества модели

Официальный дистрибьютор Mitsubishi Motors в Украине объявил о начале продаж нового пикапа L200 шестого поколения.

Мировая премьера L200 прошла летом прошлого года в Таиланде. Эта модель уже более 45 лет пользуется популярностью в 150 странах, а теперь доступна для тест-драйва и в Украине.

Новый L200 характеризуется увеличенным пространством салона, крепкой рамой, новым турбодизельным двигателем серии 4N16, обновленной подвеской и усовершенствованной системой полного привода Super Select 4WD-II с режимом Active Yaw Control.

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Характеристики Mitsubishi L200. Источник: mitsubishi-motors.com.ua Характеристики Mitsubishi L200. Источник: mitsubishi-motors.com.ua

Интерьер пикапа сочетает стильный дизайн и комфорт, а новые функции безопасности делают его надежным как для коммерческого, так и семейного использования. Расширенная грузовая платформа обеспечивает дополнительную функциональность.

Новый Mitsubishi L200 можно приобрести в четырех комплектациях с начальной ценой 1 675 000 грн.

Комплектация Intense с механической коробкой обойдется в 1 775 000 грн, с автоматической коробкой – 1 850 000 грн. Отмечается, что Ultimate комплектация обойдется в 1950000 грн.

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