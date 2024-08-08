На украинском рынке труда взлетел спрос на ряд профессий: какие специалисты на вес золота

В Национальном банке Украины сообщают, что количество вакансий в отраслях охраны, строительства и рабочих профессий значительно превышает показатели в прошлом году, в то время как в сфере ИТ наблюдается существенное снижение. Также низкий спрос сохраняется в образовании, дизайне, искусстве и культуре.

Согласно материалу OBOZ.UA, ООН сообщает, что в первой половине года количество мигрантов за рубежом выросло почти на 240 тысяч, достигнув 6,6 миллиона человек. Одновременно с этим снижался уровень занятости среди мужчин.

"Мобилизация и длительный процесс приобретения новых профессиональных навыков будут сдерживать рост рабочей силы. Даже после стабилизации экономических условий возвращения мигрантов в Украину, которые все больше привыкают к жизни за границей, будет медленным. Рынок труда будет оставаться неравномерным в разных регионах и отраслях, что будет обусловлено изменениями в экономической структуре", – отмечают в Нацбанке.

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В августе 2021 года, по данным большого кадрового портала, в Украине было размещено 60,6 тысячи новых вакансий за неделю, тогда как количество резюме достигло 96 тысяч. Через три года, в августе 2024 года, за тот же период было размещено 88,1 тысячи резюме и 63,5 тысячи вакансий.

В августе 2021 года, по данным одного из ведущих кадровых порталов Украины, в течение недели было размещено 60,6 тысячи новых вакансий, а количество опубликованных резюме достигло 96 тысяч. Однако, спустя три года, в августе 2024 года, эти показатели изменились: за неделю было зарегистрировано только 88,1 тысячи резюме и 63,5 тысячи вакансий.

Таким образом, за трехлетний период количество вакансий выросло на 5,8%, в то время как количество резюме уменьшилось почти на 9%. И это учитывая, что часть территории Украины остается под временной оккупацией, а страна находится в состоянии полномасштабной войны.

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Если раньше основным препятствием для развития работодатели называли вопросы безопасности, то теперь критической проблемой является нехватка работников. В некоторых отраслях ситуация еще сложнее. Например, в банковском секторе открыто 3,7 тысячи вакансий, тогда как размещено только 2,7 тысячи резюме. Это говорит о том, что количество предложений работы превышает количество желающих работать.

В августе 2021 года в банковской сфере работать хотели 4,4 тысячи украинцев, при этом за неделю появлялось лишь 3,6 тысячи новых вакансий. Это создавало определенную конкуренцию на рынке труда. Сегодня же банки вынуждены активно привлекать работников, ведь выбор кандидатов значительно ограничен. В сфере рабочих профессий ситуация еще более напряженная: на 8,8 тысячи резюме приходится 10,8 тысячи вакансий. К началу войны люди с рабочими специальностями уже испытывали дефицит, но сейчас он стал еще более ощутимым.

Напомним, раньше мы рассказывали, как студенту оформиться на работу.

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