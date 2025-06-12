На Украину надвигается похолодание: прогноз погоды на 13 июня

В Украине приближается кратковременное похолодание — в некоторых регионах температура снизится до +10...+12°C. 13 июня прохладнее всего будет на севере страны, а также в Киеве, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой и Полтавской областях. Там ожидается только +12...+16°C, а местами - +10...+12°C.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко в Facebook. В столице прогнозируется около +16°C, но уже на следующий день температуры снова повысятся.

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По прогнозу Наталки Диденко, уже в выходные в Украине установится комфортная летняя погода: +20...+26°C в дневное время.

Сегодня же в большинстве регионов возможны кратковременные летние дожди. На страну будет влиять еще одна волна поступающего с севера прохладного воздуха.

Раньше мы рассказывали, когда в Украине станет меньше дождей.

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